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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سابقة خطيرة.. جيش الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

المستوطنون في الحرم
المستوطنون في الحرم القدسي

ذكرت محافظة القدس (المحتلة) أن جيش الاحتلال وضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط، وفق ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس المحتلة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال بوضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط”.

وأوضح مسئول حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس ناصر قوس أن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة.

ويفرض الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي حصاراً مشدداً على الأقصى، ويضع قيوداً على دخول الفلسطينيين إليه وأصدر أوامر إبعاد بحق عشرات المقدسيين من أجل منعهم من الصلاة فيه خلال شهر رمضان.

محافظة القدس السور المحاذي سابقة خطيرة المسجد الأقصى

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