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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراض 4 فقط.. حزب الله يطلق 22 صاروخا على المستوطنات الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض صاروخ على الأقل في مستوطنة معالوت ترشيحا بالجليل الغربي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إطلاق 22 صاروخا باتجاه مستوطنة معالوت ترشيحا، وتم اعتراض 4 منها والبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلن حزب الله في لبنان، في وقت سابق، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يوم الأحد.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه نفذ عدد  الهدمات على مختلف المحاور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وجاءت كالتالي:

الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.
الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

صحيفة عبرية: إسرائيل تقترب من عملية كبيرة ضد حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مستوطنة معالوت ترشيحا الجليل الغربي حزب الله لبنان

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