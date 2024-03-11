صحيفة عبرية: إسرائيل تقترب من عملية كبيرة ضد حزب الله

أكد الرئيس التنفيذي لـ "حركة القادة من أجل أمن إسرائيل" والذي شغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، العقيد إيتمار يعار، إن إسرائيل تقترب من عملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله اللبناني.

وقال يعار بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: إن هناك "ترددا كبيرا" في إسرائيل بشأن خوض الحرب ضد حزب الله اللبناني الآن، لكنه قدر : "نحن نقترب، والسؤال هو متى".

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "حركة قادة أمن إسرائيل"، إلى إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى المحتل، وقال "الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالرد فحسب، بل يغير الأمور".

أما عما يتوقع حدوثه خلال الأشهر المقبلة فقال: "الوضع في الشمال إشكالي ولا أعتقد أن هناك حلا سهلا له. البديل هو شن عملية كبيرة في الشمال عندما تقرر إسرائيل، لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقول متى، لكننا نقترب من هذا النوع من التحرك".

وأضاف: من المؤكد أننا نقترب من إجراء أكثر تصميماً، والسؤال هو كيف ومتى. ليس الأمر أن هناك قرارًا ولم يتم نشره، هناك قدر كبير من عدم اليقين، هذه معضلة صعبة".

وعندما سئل عن الاستعداد لشهر رمضان قال: "يبدو أن الاستعدادات المكثفة للقوات الأمنية لشهر رمضان لها تأثير كبير على المنطقة. ويبدو أننا ننجح في كبح أعمال المتطرفين".