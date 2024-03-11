غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن



ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي بحدوث عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة بمديرية الدريهمي في الحديدة.

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن اليوم (الاثنين) إن ثلاث غارات أمربكية - بريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وقالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية اليوم (الاثنين) إنها تلقت بلاغاً عن انفجار على مقربة من سفينة تقع على بعد 71 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء الصليف.

وأضافت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن البلاغ أفاد بأن السفينة وطاقمها بخير. لكنها لم تفصح عن هوية السفينة ولا وجهتها.