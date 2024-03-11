عمرو دياب يطرح "حكاياتنا حلوة" ويتصدر التريند في أول أيام رمضان

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية "حكاياتنا حلوة" ضمن الحملة الدعائية لاحدى شركات العقارات وذلك أول أيام رمضان المبارك.

حكاياتنا حلوة من كلمات منة القيعي ، لحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وميكس أمير محروس.

وفور طرح الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تصدرت الأغنية التريند وتحديدا على موقع "إكس".

كان الفنان عمرو دياب قد طرح ليلة رمضان أغنية الكلمة الحلوة وهي ضمن حملة دعائية لاحدى شركات الاتصالات، ومن كلمات ايمن بهجت قمر ولحن مدين وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات أغنية الكلمة الحلوة في مطلعها :

الكلمة الحلوة عشانك ..

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا

قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني

الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها.