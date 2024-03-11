مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

مواعيد عمل المترو.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن مواعيد عمل المترو، التي عدلتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي الركاب .



مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان



- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.



- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.



- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل .

بدء تشغيل الخط عام 1996 بإجمالى طول 21.6 كم من محطه شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب وتم تنفيذه على ثلاث مراحل وهي:

- المرحلة الأولــــى : شبرا الخيمة / رمسيس وتم افتتاحها في عام 1996 عدد 8 محطات .

- المرحلة الثانـــيـة : رمسيس / ميدان التحرير وتم افتتاحها في عام 1997 عدد 3 محطات.

- المرحلة الثالثــــة : ميدان التحرير / جامعة القاهرة وتم افتتاحها في عام 1999 عدد 3 محطات .

- المرحلة الرابعـــه : جامعة القاهرة / أم المصريين وتم افتتاحها في عام 2000 عدد 3 محطات .

- المرحلة الخامسة : أم المصريين / المنيب وتم افتتاحها في عام 2005 عدد 2 محطات .

• يبلغ عدد المحطات 20 محطة (12 نفقية و6 سطحية و 2 علوية) .

• يمر بعدة محطات عالية الكثافة وميادين هامة مثل كلية الزراعه - محطة الشهداء (ميدان رمسيس) - العتبة – أنور السادات (التحرير) – ميدان عابدين – الدقى – جامعه القاهرة – الجيزه.

• يتقاطع مع الخط الأول فى محطتى الشهداء وأنور السادات .

• يتقاطع مع الخط الثالث فى محطة العتبه .

• تم تخصيص عربتين في منتصف القطار للسيدات (يمنع ركوب الرجال العربة الأولى نهائياً والعربة الثانيه حتى التاسعة مساءاً ) ويسمح للسيدات بركوب كافة عربات القطار.

• تمت زيادة عدد قطارات الخط بعدد 10 قطارات مكيفه لزيادة القدره الإستعابيه نظراً لزيادة عدد الركاب .

التشغيل :

• يبدأ التشغيل يومياً الساعه 5:15 صباحاً وينتهى الساعه 12:00 منتصف الليل تقريباً .

• مواعيد قيام أخر قطاربالخط الثانى :

من محطه شبرا الخيمة الساعه 11:35 ليلا

من محطه المنيب الساعه 11:35ليلاً

يتقابل أخر قطار بالخط الثانى مع أخر قطار بالخط الأول فى محطة أنور السادات الساعه 12:00 منتصف الليل

• زمن الرحله من محطة شبرا الخيمة إلى محطه المنيب والعكس 38 دقيقه ، مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم 2.45 إلى 3 دقائق .

• يتم تشغيل قطارات حسب جداول التشغيل ووفقا لكثافة النقل في الايام العادية وأيام العطلات وكذلك أيام الأعياد والمناسبات ، بمتوسط 664 رحله / يومياً .

• يتكون أسطول القطارات من 45 قطار بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة ، ويتكون القطار من وحدتين بسعة تصميمة لا تقل عن 2583 راكب / للقطار .

الصيانة :

تم إنشاء ورشة شبرا الخيمة لإتمام أعمال الصيانة لأسطول قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق (جميع أنواع الصيانات الدورية وعمرات) بمساحة كلية للورشة حوالي 37 فدان تقريباً .

• ورشة العمرة الخفيفة والتى تتم بها أعمال الصيانة الدورية والوقائية كل 3 أيام بعدد 256 قطار شهرياً / 3 شهور بعدد 13 قطار شهرياً .

• تم إنشاء مغسلة مخصصة لغسيل القطارات بورشة شبرا الخيمة على سكة مخصصة لأعمال غسيل القطارات بشكل دوري.

• ورشة العمرة الجسيمة والتى تتم لقطار واحد كل شهر تقريباً من قطارات الخط الثاني .

بالإضافه إلى فريق التدخل السريع المنتشر بطول الخط في حالة حدوث عوارض أو أعطال بالقطارات لإزالتها سريعاً للعمل علي تيسير وسهولة التشغيل الامن للقطارات.

