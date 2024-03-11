بالصور.. تفاصيل كليب "الساعات الحلوة ما بتخلصش" لـ أنغام ومحمد رمضان

استحق كليب "الساعات الحلوة ما بتخلصش" للمطربة أنغام والنجم محمد رمضان الذى تم إطلاقه مع أول أيام الشهر الكريم، لقب الأكثر دفئا وتجسيدا لطاقة حب وترابط الأسرة المصرية .

وضم كليب "الساعات الحلوة ما بتخلصش" عددا من ضيوف الشرف منهم المهندس نجيب ساويرس والكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أسرتي النجمين، حيث ظهر عمر وعبد الرحمن نجلا أنغام وظهر محمد رمضان وزوجته وأشقاؤه والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مابتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج كاملة أبوذكرى.

ومع بداية شهر رمضان الكريم نشرت أنغام صورا لها عبر حسابها على انستجرام لأحدث جلسة تصوير لها بفستان أبيض ووجهت تهنئة لمتابعيها حول العالم بحلول الشهر الكريم، قائلة:" كل سنة وأنتم طيبين .. رمضان كريم" .