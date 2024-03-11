بوسي: وليد فطين سحرلي.. واتجوز عليّ رقاصة

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ طليقها الراحل المنتج وليد فطين لم يكن لديه أي علاقات عمل خارج شارع الهرم، موضحةً: «مكنش، لكن عرف يوقعني ويتجوزني عشان هو بيتجوز النمرة اللي هيمسكها وأنا كنت المطربة الوحيدة اللي مسكها».



وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أن طليقها الراحل تزوج عليها راقصة: «اتجوز كتير بعدي واتجوز عليّ رقاصة واكتشفت الموضوع بسبب طمعه، اتجوز واحدة تانية عشان ياخد فلوسها، وهي راقصة ليست معروفة».



وتطرقت بوسي إلى استغلالها من قبل طليقها: «لما كنت بشتغل معاه، مكنتش باخد غير 400 جنيه من النمرة رغم إن المفروض ليّ نسبة، وكان بياخد من ورايا فلوس كتير، وقتها كان أقل واحد بينقطني بـ5 آلاف جنيه، مثلا كان بيترمي عليّ حوالي 200 ألف جنيه في اليوم تقريبا كنت باخد منهم 400 جنيه، كنت بلا إرادة يعني بالسحر والأعمال وبالتالي وافقت، وأخته اللي كانت بتعمل السحر».