مسلسل حق عرب الحلقة 1.. حلم رياض الخولي كاد يتسبب بمقـ.تل ابنته

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بمشهد في عام 1990، جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل.

ورأى رياض الخولي منامًا بأنه داخل سرداب، وينزل سلما طويلا مظلما، ثم يسير في ممر طويل ليجد في الصندوق ثعبانا يفزعه، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع، بسبب تفسير الحلم، ولكن وفاء عامر ترفض أن تفعل ذلك.

حق عرب



ويرزق رياض الخولي بطفلة، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدأ الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الأول لمحلات جلال السويركي.

وسبق أن روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.