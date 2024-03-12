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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار القمح الروسي تتراجع وسط توقعات بنمو الشحنات في مارس

صدى البلد

انخفضت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي بسبب استمرار زيادة الإمدادات في السوق العالمية، في وقت يتوقع المحللون نمواً كبيراً في الشحنات من روسيا في مارس.

وذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أبريل، بلغ 198 دولاراً للطن المتري بانخفاض خمسة دولارات عن الأسبوع السابق.

وربطت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية نفس الفئة من القمح بسعر يتراوح بين 199 دولاراً و202 دولار للطن تسليم ظهر السفينة مقارنة بسعر يتراوح بين 208 دولارات و212 دولاراً في الأسبوع السابق.

وقال رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي في مؤتمر صحفي، الاثنين، "مضطرون لضخ كمياتنا في سوق المبيعات المتوقفة وغير الآخذة في التوسع... وتشير التوقعات حتى الآن إلى أسعار منخفضة جداً حتى نهاية الموسم".

ونقلت سوفيكون عن بيانات صادرة عن الموانئ أن روسيا صدرت 1.15 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.12 مليون طن في الأسبوع السابق، منها 1.03 مليون طن من القمح ارتفاعاً من 0.91 مليون طن في الأسبوع السابق.

من جانبه، قدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي صادرات الحبوب الروسية في موسم 2023/24 بنحو 65 مليون طن.

وبحسب زلوتشيفسكي، فإن صادرات الحبوب الروسية هذا الموسم قد تصل إلى 70 مليون طن إذا وافقت الحكومة على زيادة حصة التصدير بمقدار أربعة ملايين طن.

وأضاف أن الصادرات حتى الآن سجلت رقماً قياسياً بلغ 47 مليون طن.

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