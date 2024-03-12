تعليم القليوبية: انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت للصف الأول الثانوي

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت بالمدارس الثانوية بالقليوبية، وذلك للصف الأول الثانوى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تكرار تلك الامتحانات التجريبية حتى يعتاد الطلاب على الاختبارات الإلكترونية التجريبية.



وقالت مدير مديرية التربية والتعليم أن الاختبارات الإلكترونية التجريبية يتم إعدادها على مستوى كل مدرسة بواسطة أخصائي التطوير التكنولوجي، وتحت إشراف التطوير التكنولوجي بالإدارات ومركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وأن تلك النماذج تستهدف وضع الطالب وتهيئته لأداء الامتحانات على أجهزة التابلت.