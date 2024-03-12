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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: الوضع في غزة معقدٌ بشكل كبير لكن المفاوضات مازالت قائمة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبيَّن الأنصاري؛ في تصريحات له أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع المسؤولة الأمريكية جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات للمحاصرين بغزة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار؛ أكد الأنصاري أن الوضع معقدٌ بشكل كبير لكن المفاوضات مازالت قائمة.

وشدد على أن الجهود القطرية والإقليمية مستمرة ليكمل الأهل في غزة شهر رمضان بدون أعداد يومية من الشهداء جراء القصف.

وبين أن قطر ما زالت تنادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود، مؤكدا أن الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية.

 

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