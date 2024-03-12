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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قد يصيبهم بالجنون.. ترامب يحذر من خطورة حظر تيك توك على الأطفال

ترامب
ترامب

حذر  الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خطر حظر تطبيق  تيك توك على الأطفال؛ مشيرا إلى أنه قد يضر بهم ويصيب بعضهم بالجنون.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب إن حظر تيك توك قد يؤثر على الشباب؛ مضيفا أن "هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه.. هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة في تيك توك".

وكان ترامب قد حذر أيضا من أن حظر تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، مشيرا إلى أنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده بشدة.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس الاثنين "لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، ولكن في الغالب فيسبوك، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".

وسبق أن انتقد ترامب ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى إنستغرام بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير 2023.

وجاءت تحذيرات ترامب بينما يدرس الكونجرس مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمهل شركة بايت دانس الصينية مالكة تيك توك نحو ستة أشهر للتخارج من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على تشريع يمنح بايت دانس مهلة نهائية سريعة لسحب استثماراتها من التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

ويقول تيك توك إنه لم ولن يشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، مؤكدا أن مشروع قانون مجلس النواب يصل إلى مستوى الحظر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع للتطبيق أو ما إذا كان من الممكن تصفية تيك توك في غضون ستة أشهر.

وفي الشهر الماضي، فتحت حملة المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن حسابا على التطبيق وهو ما لم تفعله حملة ترامب حتى الآن.

الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجنون الكونجرس بايت دانس الصينية مبنى الكونجرس

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