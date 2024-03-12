استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح تنفيذ أعمال خطه الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى وذلك بحى الاباظيه حيث تم تجهيز الشوارع للبدء في اعمال الرصف و تم رفع غرف الصرف وعمل غرف صفايات المطر و رش الشوارع لاستكمال أعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم ترك أى غرف صرف أو أى غرف بالشوارع العامه تشكل خطورة على أرواح المواطنين ونظافة جميع الشوارع، كما قامت إدارة البساتين برئاسة المركز باستكمال اعمال غسيل التلتوارات والدهانات والتجميل بشوارع المدينه والوحدات المحلية وفي سياق متصل، تواصل رئاسة المركز استكمال أعمال دهان وغسيل وزرع التلتوارات الموجودة طريق ميدان المنسى حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بحمله لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع الوحدة المحليه، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع الاشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة وتحصيل مستحقات الدوله من الإعلانات والإشغالات الموجوده بشوارع المدينه لخلق رؤية حضارية وجمالية لشوارع المدينة، وبالوحده المحلية بالصحافة تم متابعه الإناره العامه و صيانه خطوط الإناره بمدخل الوحده المحليه بالصحافه على البحر وصيانه خطوط الاناره بعزبة شوقى التابعه للوحدة المحليه بالصحافه.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال النظافة وري الأشجار بشوارع المدينة فتم ري أشجار شارع كورنيش المحافظة وكذلك غسيل الأرضيات حفاظا على المظهر العام للشوارع.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تواصل الأجهزة التنفيذية اعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة حيث اشتملت اعمال النظافة اليومية على استكمال طلاء البلدورات بمدخل ديرب نجم الزقازيق وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع ( ش النصر بامتداده - ش الكنيسة - مدخل السنبلاوين حتى كوبري الزراعة - ش العبور حتى ميدان الشهداء - ش ميت غمر حتى الساحة الشعبية - ومن امام قاعة روتانا - امام التامين الصحي - خلف المرور - امام بنك القاهرة - امام مدرسة السويدي - ش السويقة - ش السنترال - ش المعهد الديني - ش المستوصف - ش الحزب الوطني - ش المحكمة - ش الضرائب العامة - ش البنك الاهلي - عزبة عمران - امام مركز الشرطة - خلف مجلس المدينة - امام المركز التكنولوجي - امام قاعة سي لافي - امام قاعة ميراج ) و اشتملت الاعمال ايضا على رفع تجمعات القمامة من امام ( مدخل ديرب البلد - مقابر الاقباط - مقابر الامير حماد - مجمع المدارس ) تجميع القمامة من الاهالي ومن جميع الاحياء منها ( حي السنابطة - حي العشايرة - حي الشرايفة - حي الغنامة - حي البقرية - حي الجنينة - حي العزوني - حي العنبر - حي السلام ).