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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة البيئة بالشرقية تشن حملة على المنازل والمنشآت لمنع الصرف الصحي بالترع

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنازل والمنشآت التي تلقي بمياة الصرف الصحى في المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى لمنع تلوث المجارى المائية والحد من اثارة الضارة على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الرى بمحافظة الشرقية بشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنازل والمنشآت التي تقوم بتوصيل الصرف الصحى على المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى بقرى العلاقمة بمركز ههيا وقرى (الأحراز - المشاعلة -المانسترلى) بمركز ابوكبير ، وقرى (الشبانات -أبو الأخضر- كفر موسى عمران - أولاد موافى ) بمركز الزقازيق ،والديدامون بمركز فاقوس.

واسفرت الحملة عن ضبط 42 منزلا يقوم بإلقاء الصرف الصحى على الترع الخاصة برى الأراضى ، وتم تحرير محاضر جنح لهم حيث تم تحرير (13) محضر جنح بقرية العلاقمة بمركز ههيا ارقام (180، 184، 260259، 261، 262 ، 263، 264، 265، 266، 267، 269، 270) جنح ههيا.

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وتم تحرير 7 محاضر جنح بقري (الأحراز والمشاعلة والمانسترلى ) بمركز ابوكبير أرقام (209، 210 ،211، 212، 213، 214، 215) جنح ابوكبير وتحرير (3) محاضر جنح بقريه الديدامون بمركز فاقوس ،أرقام (802، 803، 809) جنح فاقوس.

كما تم تحرير 19 محضر جنح بقري (الشبانات -أبو الأخضر -كفر موسى عمران -أولاد موافى ) بمركز الزقازيق ،أرقام (172، 175، 177، 178، 179، 251 ، 253 ،254، 255، 256، 258، 262، 271، 272، 273، 274، 275، 277، 278) جنح مركز الزقازيق.

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