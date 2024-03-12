ضبط 360 كجم لانشون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة العاشر من رمضان البيطرية بالإشتراك مع إدارة التموين بالعاشر من رمضان مع رئاسة الحى قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لفحص المواد الغذائية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط (٣٦٠ كجم) لحوم مصنعة (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.