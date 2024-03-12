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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة دينية عن "منزلة الشهداء"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " منزلة الشهداء عند ربهم ومكانتهم في الاسلام "يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن منزلة الشهداء ومكانتهم العظيمة عند الله عز وجل ويوضح فضل التضحية في سبيل الله وما أعد الله للمجاهدين في سبيله من ثواب عظيم ,ويبين أن للجهاد أقسام كثيرة منها الجهاد بالنفس والمال واللسان.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعوة الإسلامية التواصل الاجتماعي انشطه متنوعة جامعة الزقازيق محافظة الشرقية

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