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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية .. جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية بقرية عزبة البحر بمركز الزقازيق ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى.

أشار الي انه تم الكشف على ٩٦ حالة حيوانات، ١٦٩٥ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

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جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

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