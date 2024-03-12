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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو نسيت حاجة.. خبير تنظيف يكشف زرًا سريًّا بالغسالة يتيح فتحها أثناء عملها

صدى البلد

هل بدأت عملية الغسيل مرة وأدركت بعد ذلك أنك نسيت شيئًا ما في جيبك؟

هذا أمر مزعج للغاية - وإذا كان شيئًا مثل هاتفك أو ورقة ، فأنت عالق لأن الباب يغلق حتى اكتمال الدورة. ولكن ، كشف خبير تنظيف عن زر "سرى" يمكن أن يحررك.

يحب نجم وسائل التواصل الاجتماعي جيفز ، الذي يطلق على نفسه اسم Clean Freakz ، مشاركة أفضل نصائح التنظيف الخاصة به. وفي مقطع الفيديو الجديد الخاص به ، يعرض هذا "القفل السري".

في المقطع الذي حاز على أكثر من 5000 إعجاب ، أوضح: "يجب أن تعلم أن هناك قفلًا سريًا على غسالة الملابس الخاصة بك يتيح لك فتح الباب في حالة الطوارئ أو إذا كانت الغسالة لا تعمل بشكل صحيح ولا تفتح الباب. على سبيل المثال ، ينقطع التيار الكهربائي ولا تريد أن تتكلس ملابسك."

إذن أين يمكنك العثور عليه؟ وأضاف: "يقع بجوار الفلتر الذي يجب عليك تنظيفه كل بضعة أشهر"، وفقًا لما ورد في صحيفة Mirror.

ستجد هذا القفل المفيد أسفل الغسالة الخاصة بك ، ربما على اليسار أو اليمين ، وقد تضطر إلى خلع غطاء صغير لرؤيته.

يقول جيفز إنه في حالة تعطل غسالة الملابس ، ضع منشفة أولاً لأن الماء قد يتسرب. ويوضح: "خذ شيئًا صغيرًا وحرك القفل إلى اليسار. هذا حرفيًا خيط يفتح الباب.

"سيؤدي هذا إلى إنهاء الدورة على الفور وفتح الباب." لكنه يحذر: "أوصي به فقط كملاذ أخير إذا لم تفتح الغسالة الخاصة بك."

تقول شركة احدى، ماركة الأجهزة المنزلية ، أنه يجب عليك تنظيف فلتر غسالة الملابس كل شهر. يقولون: "نوصي بتنظيف فلتر غسالة الملابس كل شهر لضمان استمرار تشغيل الغسالة بأقصى كفاءة.

"إذا كان لديك حيوانات أليفة أو تغسل ملابس متسخة جدًا بشكل متكرر ، فقد تحتاج إلى تنظيف الفلتر أكثر فأكثر."

فوجئ الكثير من الناس بالقفل السري الموجود على غسالة الملابس. بينما لم يكن بعض مستخدمي TikTok على علم بوجوده ، قدم البعض الآخر نصائح مختلفة.

كتب أحدهم: "لدينا حلقة صغيرة لسحب منقذ الحياة!" وقال شخص آخر: "أطفئ الجهاز ، سيفتح بعد بضع دقائق" ، بينما علق ثالث: "أتمنى أن يكون لدي هذا."

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