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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تسويق الثقافية": المعارض الأثرية ترفع معدلات الحركة الوافدة لمصر بنسبة 15%

دكتور مصطفى وزيري
دكتور مصطفى وزيري مساعد أول وزير السياحة والآثار

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن المعارض الأثرية تتناسب طرديا ومعدل الحركة الوافد من البلدان التي تستضيفها، كونها تلفت انتباه السائح المرتقب الذي يقوم بالتخطيط لقضاء عطله خارج بلاده، لافتة إلى أن مصر شهدت زيادة من الأسواق التي استضافت ذلك النوع من المعارض.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحفية ان نسبة الزيادة في معدل الحركة الوافد على خلفية تلك المعارض الأثرية، يقترب من 15% من معدلات الزيادة بشكل عام، مؤكدا أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته المقبلة بألمانيا سيكون له أثر كبير في زيادة حركة السياحة الثقافية الوافد.

وأضاف أن الدكتور مصطفى وزيري مساعد أول وزير السياحة والآثار، ورئيس البعثة الأثرية المصرية بذل جهدا گبيرا في التخطيط لنشاط المعارض الأثرية، كذلك أعلن مؤخرا عن قاعة كولون في المانيا التي تستضيف معرض رمسيس وذهب الفراعنة.

وأشار إلى أن المعارض الأثرية في مصر تعتبر مصدرًا مهمًا لجذب السياح، حيث تسهم في إبراز الثقافة والتاريخ المهيبين للبلاد، وتقدم المعارض فرصة للزوار لاستكشاف الآثار الفريدة وفهم التراث المصري الغني، مما يعزز السياحة الثقافية ويرفع الوعي بالتاريخ الفرعوني.

وأشار إلى أنه يمكن للمعارض الأثرية أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد السياح وتوجيه الدعم إلى الأعمال المحلية، باستخدام المعارض الأثرية بشكل فعّال في حملات التسويق السياحي، يمكن تعزيز جاذبية الوجهة وتعميق تجربة الزوار.

وشدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، على ان المعارض 
تعرض التاريخ والثقافة المحلية، مما يثير فضول الزوار ويجذب انتباههم لاستكشاف المزيد، مما يساهم في دفع التدفقات نحو المقصد السياحي.

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