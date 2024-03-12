بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

قدمت الشيف صوفيا البورقولي طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية، خلال برنامج مطبخ ست الستات.
مقادير شوربة الحريرة:
حمص
شعرية
عدس
بصل
كزبرة
بقدونس
كرفس
جنزبيل
ملح + فلفل أسود
كركم
زيت زيتون
الشوربة تجمع بين البروتين والخضروات، وغنية بالمكونات الصحية.
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قدمت الشيف صوفيا البورقولي طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية، خلال برنامج مطبخ ست الستات.
مقادير شوربة الحريرة:
حمص
شعرية
عدس
بصل
كزبرة
بقدونس
كرفس
جنزبيل
ملح + فلفل أسود
كركم
زيت زيتون
الشوربة تجمع بين البروتين والخضروات، وغنية بالمكونات الصحية.
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