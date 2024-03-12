الدكتور حسام موافي يوضح مدى تأثير التدخين على الشريان التاجي ..فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التدخين له العديد من التأثيرات السلبية على صحة الإنسان، موضحًا أن التدخين عامل رئيسي في إصابة الشريان التاجي.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن نقص الهيموجلوبين في الجسم يسبب ألما في منطقة الشريان التاجي.

وتابع حسام موافي: مرض الأنيميا عادة ما يكشف عن وجود مشكلة في القلب، لذا يجب على المريض الذهاب إلى الطبيب المختص لتجنب أي مضاعفات.

وأكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن نقص افرازات الغدة ليس السبب في الإصابة بالسكر، معلقا: علاج الغدة يكون مدى الحياة في معظم الحالات.

وبشأن الصداع المصاحب لألم العين، أوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه شائع عالميا وخاصة في عيادات أمراض الباطنة، منوها بأن الصداع مع «القيء – زغللة العين» يكون مقلقا للغاية.

وتابع حسام موافي: المخ يحميه سائل له ضغط، وحال ارتفاع ضغط السائل يؤدي لصداع وقيء وزغللة في العين، موجها بضرورة الكشف لدى طبيب مخ وأعصاب.



وأردف الدكتور حسام موافي: طبيب المخ والأعصاب قد يحتاج رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على المخ، وقياس قاع العين؛ لتوضيح وتحديد أسباب هذا الصداع.

