مسلسل المداح الحلقة 3.. حمادة هلال يحاول الوصول لحل لغلق بوابات قزح

ظهر تامر شلتوت في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل المداح ٤ لحمادة هلال حيث يسأل صابر عن سر اختفائه الفترة الأخيرة ليخبره انه لا يمتلك القدرة على إيقاف الأحداث المتتالية التي أصابت المداح في الفترة الأخيرة.

فيما عاتبه وأخبره اته أصبح لا يستحق الخدمة التي أعطاها الله له ولا حتى العلامة التي على ذراع المداح والتي تعطيه بعض القوة، حيث اخبره انه ومجموعة أخرى كانوا خدمة له وانه كان مصدر قوتهم قبل ان يهجرهم ويسير على درب سميح الذي اغواه.



وكشف تامر لصابر أن سميح الان ليس بمفرده وأن خدام قزح أصبحوا يخرجون واحد تلو الأخر فيما طلب منه المداح أي شيء يساعده أن يقف في وجه سميح فأخبره أن هناك آخرون سيساعدونه في طريقة واصفًا اياهم بأصحاب السر وانه سيساعدونه على معرفة طريق غلق البوابات وحبس من خرجوا منها قبل ان بتركه وبختفي.



فيما ظهر تامر في المحكمة قبل أن يقوم سميح بتفجيرها.

المداح أسطورة العودة، بطولة حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.