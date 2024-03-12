البنتاجون يكشف موعد تشغيل الرصيف البحري لنقل المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون الرصيف المؤقت الذي يقيمه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة، قادرًا على تسهيل توصيل مليوني وجبة يوميًا.

وأضاف رايدر في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن يعمل الرصيف بكامل طاقته خلال 60 يومًا تقريبًا، مما سيكون قادرًا على تسهيل توصيل ما يصل إلى 2 مليون وجبة يوميًا".

وقال رايدر إن 4 سفن تابعة للجيش الأمريكي من لواء النقل السابع، غادرت قاعدة لانجلي-يوستيس المشتركة اليوم الثلاثاء، متجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في بناء الرصيف.

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية موقع الرصيف خوفًا على الأمن التشغيلي.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطة بناء رصيف بحري عائم لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة.

ووفقا للتقرير، انتقد الدبلوماسيين الخطط، قائلين إن توصيل المساعدات بالشاحنات هو الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة سكان غزة.

وأضافوا للصحيفة الأمريكية: "على إسرائيل أن تفتح نقاط عبور جديدة في شمال قطاع غزة وتخفف القيود على الدخول".

ووفقا لهم، فأن بناء الرصيف البحري أمام شواطئ غزة سيستغرق شهرين على الأقل.