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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: إنشاء رصيف بحري في غزة ثمن علينا دفعه لمواصلة الحرب

هيلي تروبر
هيلي تروبر

علق الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر، على قيام الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري لنقل المساعدات على ساحل قطاع غزة.

وقال تروبر في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن هذا الثمن الذي يتعين على إسرائيل دفعه لمواصلة الحرب".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية في مدينة رفح، قال: سوف نذهب إلى هناك، ولكن علينا أن نفعل ذلك بذكاء. الخطط قيد البناء وهناك حاجة إلى مزيد من العناصر، بما في ذلك الخطوط العريضة لعودة الأسرى".

وفي وقت سابق، هاجم مسئولون إسرائيليون كبار، اليوم الأحد، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إنشاء رصيف بحري أمام شواطئ غزة، وقال إن هذه  الطريقة من شأنها خلق ارتياح لحظي وتؤدي إلى انفجار في القريب العاجل، وفقاً لما ذكرته صحيفة “معاريف”.

وزعم كبار المسئولين الإسرائيليين أن الطريقة الوحيدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في شمال غزة هي الفتح الفوري لمعبر كارني والمعابر الشمالية الأخرى أمام كميات كبيرة جدًا من الغذاء،  سيتم وضعها في مستودعات الأمم المتحدة التي ستكون تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

وقالوا: على إسرائيل أن تملأ شمال قطاع غزة بالطعام دون تأخير"، مشيرين إلى أن هناك حالة قلق في إسرائيل، من الحل الذي تروّج له إدارة بايدن حاليًا لشمال غزة على شكل رصيف مؤقت".

وأضاف: "إن ما يسمى بالرصيف المؤقت هو الحل الأكثر خطورة.. إسرائيل تفكر في دخول الغذاء من أوروبا عبر الحدود".

حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر الولايات المتحدة بناء رصيف بحري ساحل قطاع غزة إسرائيل العملية العسكرية في مدينة رفح

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