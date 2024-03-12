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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة البولندية تبحث مع واشنطن زيادة التواجد العسكري الأمريكي في البلاد

وزير الدفاع البولندي
وزير الدفاع البولندي ستانيسواف وتسيينتيك

قال نائب وزير الدفاع البولندي ستانيسواف وتسيينتيك، اليوم /الثلاثاء/، إن الحكومة البولندية تجري محادثات مع مسئولين أمريكيين بشأن زيادة التواجد العسكري الأمريكي في البلاد.
وأضاف وتسيينتيك - حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتخذ قرارا بإرسال المزيد من القوات إلى بولندا، مشيرا إلى أن تفاصيل نشر هذه القوات ما زالت قيد المناقشة.
كما أعرب عن رغبة بولندا في تعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير قدرات القوات المسلحة البولندية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد توسك الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض لإجراء محادثات أمنية، كما أنه من المقرر أن يجتمع دودا لاحقا في بروكسل مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.
وكان الرئيس دودا قد أعلن - قبل بدء جولته الخارجية الحالية - أنه سيعمل لإقناع حلفاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز قوة الحلف في التعامل مع الحرب في أوكرانيا.

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