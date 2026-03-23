جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الهجمات استهدفت بنى تحتية داخل العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد جديد يعكس توتراً متزايداً في المنطقة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العاصمة طهران شهدت حالة من الاستنفار الأمني، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدة مناطق، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء مختلفة من المدينة.

وبحسب التقارير، سُجلت انفجارات في مناطق شمال وشرق ووسط طهران، من بينها منطقة نوبنياد، حيث أثارت الانفجارات حالة من الذعر بين السكان، وسط تحليق مكثف لطائرات في الأجواء.

كما تحدثت مصادر إعلامية عن وقوع عدة انفجارات متتالية في منطقة سرخه حصار، ما يشير إلى اتساع نطاق الهجمات وتعدد مواقع الاستهداف داخل المدينة.

وفي تطور آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط قتيل جراء غارة جوية استهدفت ميناء بندر عباس، أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البلاد، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العمليات العسكرية وأهدافها المحتملة في هذه المرحلة الحساسة.