قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الحالي يفوق أزمات النفط التاريخية
أمطار من سيناء للبحر الأحمر ورمال بالصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
‏الخارجية الأمريكية: نحث رعايانا بجميع أنحاء العالم على توخي المزيد من الحذر
إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة مع بداية اليوم وفضلها العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الهجمات استهدفت بنى تحتية داخل العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد جديد يعكس توتراً متزايداً في المنطقة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العاصمة طهران شهدت حالة من الاستنفار الأمني، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدة مناطق، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء مختلفة من المدينة.

وبحسب التقارير، سُجلت انفجارات في مناطق شمال وشرق ووسط طهران، من بينها منطقة نوبنياد، حيث أثارت الانفجارات حالة من الذعر بين السكان، وسط تحليق مكثف لطائرات في الأجواء.

كما تحدثت مصادر إعلامية عن وقوع عدة انفجارات متتالية في منطقة سرخه حصار، ما يشير إلى اتساع نطاق الهجمات وتعدد مواقع الاستهداف داخل المدينة.

وفي تطور آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط قتيل جراء غارة جوية استهدفت ميناء بندر عباس، أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البلاد، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العمليات العسكرية وأهدافها المحتملة في هذه المرحلة الحساسة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل طهران إيران ميناء بندر عباس

