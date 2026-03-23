الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن بلاده لا تخوض مواجهاتها العسكرية دفاعا عن نفسها فقط، بل أيضا دفاعا عن ما وصفه بمظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا النهج يأتي في إطار دعم القضايا العادلة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران قد فرض وضعا أمنيا معقدا في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وأوضحت الخارجية أن الملاحة في المضيق لم تتوقف بالكامل، لكنها مستمرة وفق ضوابط خاصة تراعي الظروف الراهنة، مؤكدة اتباع نهج مسؤول يهدف إلى تجنب تعريض حركة الملاحة الدولية لمزيد من المخاطر.

وأضافت أن السلطات الإيرانية اتخذت تدابير لتعزيز حماية السفن التجارية وتأمين الممرات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحميل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن ترتيبات أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم ضمن إطار القانون الدولي وبما يحترم سيادة الدول، مؤكدة أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار يتمثل في وقف الاعتداءات واحترام الحقوق المشروعة.

كما أكدت أن السفن التابعة للدول غير المشاركة في أي أعمال عدائية يمكنها عبور مضيق هرمز، بشرط التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، محذرة في الوقت ذاته من أن أي استخدام لمنشآت أو قدرات دول مجاورة ضد إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سيقابل برد مناسب.