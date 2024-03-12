حزب الله ينشر مشاهد من استهداف موقع السماقة العسكري الإسرائيلي |فيديو

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف لموقع السماقة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة.

أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف أيضا ‌‏موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

كما أشار إلى استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.‌‏