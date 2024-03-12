حزب الله ينشر مشاهد من استهداف موقع السماقة العسكري الإسرائيلي |فيديو

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف لموقع السماقة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة.
أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف أيضا موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما أشار إلى استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.