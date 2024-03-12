عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله ينشر مشاهد من استهداف موقع السماقة العسكري الإسرائيلي |فيديو

حزب الله
حزب الله

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف لموقع السماقة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

 

https://t.me/mmirleb/2611

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة.

 

أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف أيضا ‌‏موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

كما أشار إلى استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.‌‏

حزب الله يشن ضربات موجهة للاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع ‏السماقة مزارع شبعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

شوبير يعلق على قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

موضوعات متعلقة

حزب الله يشن ضربات موجهة للاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

حزب الله يعلن استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام"

حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

الجيش الإسرائيلي: حزب الله اللبناني يشن أكبر عملية إطلاق صواريخ منذ 8 أكتوبر |فيديو

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

حسين الشحات يعيد التقدم للنادي الأهلي على حساب البنك الأهلي بالدوري

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

الشرطة البرازيلية: احتجاز عدد من الركاب كرهائن في حافلة بمدينة «ريو دي جانيرو»

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محارب الحلقة 2 .. حسن الرداد يرفض التعويض وناهد السباعي الانتحـ.ــار

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ