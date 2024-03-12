حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع حدب يارين الإسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأضاف حزب الله أنه تصدي لطائرة مسيرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع إسرائيل، بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.
كما استهدف حزب الله ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصواريخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام" الإسرائيليَّيْن.
وذكر حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.
وقال انه استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.