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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه ‏استهدف ‏موقع حدب يارين الإسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

 

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

 

وأضاف حزب الله أنه تصدي ‏لطائرة مسيرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع إسرائيل، بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.‌‏

 

كما استهدف حزب الله ‌‏ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصواريخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‌‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام" الإسرائيليَّيْن.

 

وذكر حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وقال انه استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.

حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

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حزب الله لبنان موقع حدب يارين الإسرائيلي موقع بركة ريشا إسرائيل ثكنة زرعيت الإسرائيلية

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