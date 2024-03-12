حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه ‏استهدف ‏موقع حدب يارين الإسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

وأضاف حزب الله أنه تصدي ‏لطائرة مسيرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع إسرائيل، بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.‌‏

كما استهدف حزب الله ‌‏ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصواريخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‌‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام" الإسرائيليَّيْن.

وذكر حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وقال انه استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.