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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: حزب الله اللبناني يشن أكبر عملية إطلاق صواريخ منذ 8 أكتوبر |فيديو

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بأن حزب الله الله اللبناني يستهدف هضبة الجولان بأكبر عملية إطلاق صواريخ من لبنان منذ 8 أكتوبر

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلق وابلا من حوالي 70 صاروخا من لبنان مستهدفا مرتفعات الجولان هذا الصباح.

وأشار إلى أن هذا الهجوم يمثل أكبر عمليات الإطلاق التي شنها حزب الله وسط الحرب المستمرة.

فيما أشارت وسائل الاعلام إلى أن نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية اعترض صواريخ متعددة فوق شمال إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الدخان من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

كما دوت صفارات الإنذار في العديد من المجتمعات في شمال مرتفعات الجولان والجليل بانهاندل.

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