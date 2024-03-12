حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

ذكر حزب الله.اللبناني أنه استهدف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.



وقال انه استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.



كما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على ثلاث منصات إطلاق للقذائف الصاروخيّة استخدمت صباح اليوم في عمليات القصف الصاروخي على منطقة هضبة الجولان.

وكانت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت الليلة الماضية عن الجيش قوله إن حزب الله أطلق نحو 70 صاروخا من لبنان على هضبة الجولان.



وأضافت الصحيفة أن هذه إحدى أكبر عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان منذ بداية القصف المتبادل بين الطرفين في أكتوبر الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان.