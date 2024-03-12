حزب الله يعلن استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام"

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف معدات تجسّسية في موقعي "بركة ريشا" و"جل العلام" الإسرائيليَّيْن.

وذكر حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وقال انه استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية غارت على ثلاث منصات إطلاق للقذائف الصاروخيّة استخدمت صباح اليوم في عمليات القصف الصاروخي على منطقة هضبة الجولان.