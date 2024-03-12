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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن ضربات موجهة للاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة.

أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف أيضا ‌‏موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

كما أشار إلى استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.‌‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، أنه ‏استهدف ‏موقع حدب يارين الإسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

وأضاف حزب الله أنه تصدي ‏لطائرة مسيرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع إسرائيل، بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.‌‏

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان

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