جمال شعبان يصدم أحمد موسى على الهواء بسبب حادثة لاعب فيوتشر أحمد رفعت

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل حالة إصابة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، منوها أن اللاعب سقط على الأرض فجأة وتم نقله للمستشفى؛ إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.

وعلق جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث عبارة عن خلل في عضلة القلب أو جلطة في الشريان التاجي، خاصة في السن أقل من 35 سنة، مستشهدا باللاعب «إيريكسن» وما حدث له من خلل كهربي وتوقف لعضلة القلب خلال إحدى المباريات.

وأعلن جمال شعبان أن أحمد رفعت فقد الوعي قبل سقوطه، وطريقة تدليكه بمنطقة الصدر كانت خاطئة؛ معلقا: أول 5 دقائق حاسمة في إنعاش القلب والمخ، منوها أن مساج الصدر له تأثير كبير في مثل تلك الحالات.



وقال جمال شعبان إنه من المفترض أن يكون هناك جهاز صدمات في الملاعب؛ مشددا على أن وضع اللاعب أحمد رفعت على جهاز تنفس صناعي يعني أنه لم يتمكن من التنفس جيدا قبل السقوط.



واستكمل جمال شعبان: البعض أخبرني أن والد أحمد رفعت توفي بنفس الحالة التي تعرض لها أحمد رفعت، مما يعني أنه قد يكون هناك خلل وراثي في الحالة.