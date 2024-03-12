منتخب السباحة يضيف 5 ميداليات في اليوم الرابع بدورة الألعاب الأفريقية

أسدل الستار على منافسات اليوم الرابع وقبل الأخير للمنتخب المصري للسباحة في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

نجح المنتخب المصري للسباحة في تحقيق 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في دورة الألعاب الأفريقية إلى 27 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية في اليوم الرابع كلًا من: “سارة السماني في سباق 100 متر ظهر سباحة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق 100*4 متر حرة“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “يوسف القماش في سباق 50 متر صدر، ومنتخب مصر للرجال في سباق 100*4 متر حرة“.

حصدت اللاعبة نادين عبد الله الميدالية البرونزية في سباق 50 متر صدر.