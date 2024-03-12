منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتأهل منتخب الكرة الطائرة سيدات إلى ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وكان أنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وفي منافسات الرجال ودع منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية المنافسات من التصفيات أمام السنغال.

وشهدت مباراة اليوم إغماء اللاعب جورج موريس لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية، ليقرر حكم المباراة إلغاء مواجهة مصر لتودع مصر للمنافسات.

وكانت أسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثالثة والتي تضم رفقته الكونغو وبوتسوانا.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم رفقته كلًا من السنغال ونيجيريا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف نصيف

جورج موريس

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

وتأهل منتخبا الرجال والسيدات إلى دورة الألعاب الإفريقية بعد تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي.