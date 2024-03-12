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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسين الشحات يعيد التقدم للنادي الأهلي على حساب البنك الأهلي بالدوري

صدى البلد

نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى البنك الأهلي لتصبح النتيجة 3-2 للمارد الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نجح الشحات في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

كما نجح محمد هلال لاعب البنك الأهلي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمي النادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح هلال في تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد عدة تمريرات متبادلة مع أسامة فيصل ويسدد كرة أرضية زاحفة على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة لتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ونجح موديست في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة. ونجح سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.
 

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