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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي منتخب الصم لكرة القدم الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للصم لكرة القدم، الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم للصم لكرة القدم التي أقيمت في ماليزيا.

 

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب المتميز في البطولة وبما بذلوه من جهد، معرباً عن دعمه الكامل لمنتخب الصم، ومؤكداً توفير كافة الإمكانيات اللازمة للمنتخب الوطني للصم لتطويره وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وحث الدكتور أشرف صبحي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على بذل المزيد من الجهد فى ظل المساندة والدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية للرياضة بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص.

 

من جانبه، أشاد عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية خلال اللقاء بما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهد لخدمة ذوى الإعاقة، مؤكدًا أن اللاعبين سيواصلون بذل قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.  

 

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وسيد مسعود رئيس لجنة الصم، والسيد محسوب عضو لجنة الصم، وشوكت النجار المدير الفنى لمنتخب الصم، وعدد من لاعبى منتخب مصر للصم.

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