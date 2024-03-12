لم يسترد وعيه بالكامل| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر

قالت مستشفى زمزم بالإسكندرية، إن اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر حضر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، ووصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل انعاش قلب رئوي استمر اكثر من ساعتين في الطوارئ.

وأضافت المستشفى في بيان، أنه أثناء انعاش قلب رئوي حدث اكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب، مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية اكثر من عشرين مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي، وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ.

وتابعت المستشفى، أنه تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن انعاش القلب الرئوي، وتم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم، وتم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة انعاش القلب الرئوي كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب و استشاري المخ والاعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب.

واختتمت المستشفى، أن حالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب.