عادل حمادة يحصد برونزية الجودو في دورة الألعاب الأفريقية

نجح عادل حمادة لاعب منتخب مصر للجودو في حصد المركز الثالث و الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 60 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وتمكن عادل حمادة صاحب الـ22 عاما من الفوز في مباراة تحديد الميدالية البرونزية على بطل نيجيريا ليتمكن من حصد المركز الثالث بمنافسات الجودو وهي الأولى للبعثة المصرية في اللعبة التي انطلقت اليوم.

وتضم قائمة منتخب للجودو كلًا من:”عادل حمادة وزن 60 ك، كريم أحمد وزن 66 ك، عبد الرحمن محمد وزن 81 ك، علي حازم وزن 90 ك، محمد عبدة مسعود وزن 109+، عمر سامي وزن 81 ك، هادي حسين وزن 100ك، كريم صبحي وزن 100ك، زياد أيمن وزن 90ك".

بالإضافة الى قائمة السيدات كلًا من:”نورا أحمد وزن 48 ك، تسنيم رشدي وزن 57 ك، حنين حسن وزن 57 ك، فاطمة محمد وزن 63ك، فريدة مجدي وزن 70ك، ايه إيهاب وزن 78 ك، صفا سليمان وزن 78+ ك، فرح علي وزن 78+ك".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من” السيد محمد ابو ميدان، و عاطف مصطفى، يوجو كادوتا، و يترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو".

ويشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة بالبطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.