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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موديست وسليم| الأهلي يتقدم 2-1 على البنك الأهلي في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة لتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ونجح موديست في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة. ونجح سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.
 

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