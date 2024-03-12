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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة يفوز على الزمالك بالدوري 3-2

الجونة
الجونة

نجح نادي الجونة في الفوز على نادي الزمالك بنتيجة ٣-٢ ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ونجح رضا عبد السلام في استغلال الخطأ الدفاعي بالزمالك وسجل هدف الجونة الأول في الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد فتوح في استغلال توغل شيكابالا لمنطقة جزاء الجونة ليوجه عرضية ليتلقاها فتوح برأسه في مرمى الجونة في الدقيقة ٥١ من عمر اللقاء، وفي الدقيقة ٥٦ نجح سامسون أكينيولا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦.

 

ونجح لاكي إيمانويل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٧٤، وسجل فرانك إتوجا في الدقيقة ٨١ من عمر اللقاء.

 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الأبيض لمباراة الجونة التى انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بإستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم :  ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي.

 

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