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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة سقوط الكبار.. البنك الأهلي يوقف رصيد الأحمر والزمالك يقع في فخ الجونة

صدى البلد

مفاجآت  بالجولة الـ 15 من الدوري الممتاز

الأهلي والزمالك يسقطان أمام البنك الأهلي والجونة

انتهت مباريات الثلاثاء في إطار الدوري العام المصري بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث سقط الأهلي والزمالك في شراك الهزيمة أمام البنك الأهلي والجونة.

أول هزيمة للأهلي

ونجح فريق البنك الأهلي في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل موديست هدف الأهلي الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة. ونجح سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

ونجح هلال في تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد عدة تمريرات متبادلة مع أسامة فيصل ويسدد كرة أرضية زاحفة على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ولكن سعيدو سامبوري في تسجيل التعادل للبنك الأهلين وخطف ياو أنور في تسجيل الهدف الرابع للبنك الأهلي ليخطف نقاط المباراة في الدقيقة 90+4.

الجونة يحقق أول فوز على أرضه 

وحقق نادي الجونة الفوز الأول له في الدوري على نادي الزمالك بنتيجة ٣-٢ ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح رضا عبد السلام في استغلال الخطأ الدفاعي بالزمالك وسجل هدف الجونة الأول في الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد فتوح في استغلال توغل شيكابالا لمنطقة جزاء الجونة ليوجه عرضية ليتلقاها فتوح برأسه في مرمى الجونة في الدقيقة ٥١ من عمر اللقاء، وفي الدقيقة ٥٦ نجح سامسون أكينيولا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦.

ونجح لاكي إيمانويل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٧٤، وسجل فرانك إتوجا في الدقيقة ٨١ من عمر اللقاء.

تعادل المصري المتصدر

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلا قاتلا مع زد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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