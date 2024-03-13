لإنشاء رصيف بحري مؤقت.. سفن أمريكية تتوجه لشرق البحر المتوسط لمساعدة غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن سفنًا تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق البحر المتوسط لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر، اليوم، إن سفن الجيش الأمريكي تتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لبناء رصيف لتزويد سكان غزة بالإمدادات الأساسية.

وأضاف رايدر في بيان: "نتوقع أن يعمل الرصيف بكامل طاقته خلال 60 يومًا تقريبًا، مما سيكون قادرًا على تسهيل توصيل حوالي مليوني وجبة يوميًا".

وستكون عملية التسليم المنقولة بحرا مكملة للوسائل الأخرى لتوصيل الإمدادات الأساسية إلى سكان غزة.

وتقوم الولايات المتحدة بإسقاط المواد الغذائية والإمدادات جواً على غزة، وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على فتح الطرق البرية أمام من يحتاجون إلى الإمدادات.