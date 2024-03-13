جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمطالب أولياء امور طلاب المدارس بضرورة مراعاة مواعيد الأعياد أثناء وضع جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراعاة الاجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات الترم الثاني 2024 .

وكان قد ناشد أولياء أمور الطلاب المسيحيين وزارة التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب ، بضرورة مراعاة عدم عقد أي امتحانات خلال ايام الاعياد التالية:

يوم الخميس ٢ مايو : خميس العهد.

يوم الجمعه ٣ مايو : الجمعة العظيمة.

يوم السبت ٤ مايو : سبت النور ليله العيد.

يوم الاحد ٥ مايو :عيد القيامة.

يوم الاثنين ٦ مايو : شم النسيم.

تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

وبالفعل .. وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية 2024 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات والادارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المعدلة طبقا لما يلي :

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية : تبدأ من 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024

امتحانات الدبلومات الفنية : تبدأ 25 مايو 2024 وتنتهي 6 يونيو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تعديل مواعيد الامتحانات يأتي حرصا على انتظام مواعيد الامتحانات وعدم وجود تعارض في المواعيد المقررة.

وعلى جانب آخر .. تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.