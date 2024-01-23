وظائف خالية في وزارة التربية والتعليم.. قدم الآن عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وظائف خالية بنظام المأمورية للعمل في وحدة متابعة استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TERO)

وقالت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن التقديم في هذه الوظائف خلال الفترة من 23 يناير 2024 إلى 1 فبراير 2024.

وأوضحت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوظائف المتاحة هي :

1. مدير الوحدة (عدد 1)

2. مسئول متابعة وتقييم (عدد 1)

3. مسئول تنسيق وتواصل (عدد 1)

4. مسئول بحث وتطوير (عدد 2)

وأضافت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المستندات المطلوبة للتقديم هي :

- السيرة الذاتية

- بيان الحالة الوظيفية

وقالت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected] ، وذلك خلال الفترة من 23 يناير 2024 إلى 1 فبراير 2024

كما أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة "مساعد مسئول إعلامي" لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بنظام المأمورية من العاملين بالتربية والتعليم..



وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شروط التقدم تتمثل في :

- ان يكون من العاملين بالتربية والتعليم.

-ان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب

- سن المتقدم لا يزيد عن 45 سنه من الجنسين.

- لديه مهارات التواصل الجيد.

- لديه مهارات فن كتابة التقارير والانفوجراف.

- ان يجيد مهارات الحاسب الآلي.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية

-ان يكون حسن المظهر وحسن السير والسلوك.

-تحمل ضغط العمل.



وأشارت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ان مميزات الوظيفة :

-الحصول على دورات تدريبية.

-حافز شهري مميز.

-العمل في بيئة عمل لائقة.



وأوضحت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاوراق المطلوبة لدخول الاختبارات والمقابلات الشخصية تتمثل في :

- صحيفة أحوال موظف حديثة ومعتمدة من جهه العمل الاصلية(الإدارة التعليمية التابع لها).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

-السيرة الذاتية مدعمه بصورة شخصية ومرفق بها صور الشهادات الحاصل عليها.

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن التقديم حتى 26 يناير 2024 من خلال الرابط التالى :

https://forms.gle/ZokbUh4dSEax3a946