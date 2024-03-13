نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7565 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7565 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة من بلدة يطا جنوب الخليل، وهي شقيقة الأسير عيسى النواجعة المعتقل منذ عام 2007، والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وجنين، وطوباس.

ونوها إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.