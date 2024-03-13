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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22.. إزالة11 تعديا بكوم أمبو ونصر النوبة ودراو بأسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بإزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 1925 م2 بنطاق قرية منيحة التابعة لقروى إقليت.

وشارك فى الحملة القيادات الأمنية، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشددة فى هذا الشأن.

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إزالة التعديات

جهود إزالة التعديات بأسوان

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدٍ بمساحة 309 م2 عبارة عن فتحات وماكينات رى خارج الزمام بهندسة رى النقرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة، وأراضٍ زراعية بمساحة 595 م2، وتم اتخاذ اللازم حيال المتعدين.

جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
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