على رأسهم مودريتش| منتخب كرواتيا بكامل نجومه في القاهرة .. ما السبب؟

أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، حضور منتخبه بكامل نجومه وفي مقدمتهم المخضرم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، في البطولة الودية للمنتخبات، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال شهر مارس الحالي.

منتخب كرواتيا

قائمة كرواتيا

وتضم قائمة المنتخب الكرواتي إلى جانب مودريتش، كلًا من ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول، نجما مانشستر سيتي الإنجليزي، وماريو باساليتش نجم أتالانتا الإيطالي، ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، وأنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني، والمخضرم إيفان بيرسيتش، لاعب هايدوك الكرواتي ونجم بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق.

مصر تستضيف بطولة مارس الودية بدلا من الإمارات

تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، وكرواتيا، وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الـ4 في العاصمة المصرية القاهرة، بدلا من الإمارات، كما كان مقررا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

البطولة الودية

وتبعًا للاتفاق، تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي، وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، إذ يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

وانطلق ظهر اليوم، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع.

منتخب مصر

قائمة المنتخب الوطني الرسمية لمعسكر مارس

أعلن حسام حسن ضم 25 لاعبا لمعسكر المنتخب، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.